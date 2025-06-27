Не только яйца: диетологи назвали “плохие” жиры, которые нужно есть

Не только яйца: диетологи назвали “плохие” жиры, которые нужно естьВключите их в свой рацион
Цельные яйца. Они содержат белок и немного жира. Эти вещества поддерживают мышечную массу и постоянный уровень энергии. Кроме того, в яйцах есть холин, витамин D, железо, цинк, витамины группы В. Лорен Харрис-Пинкус, магистр наук, сертифицированный диетолог, отмечает также, что употребление холестерина из пищи не оказывает прямого влияния на уровень холестерина в крови.
Цельномолочные продукты. Цельное молоко - отличный источник белка. Также оно содержит витамин В12, кальций, калий, магний. Одно исследование 2022 года показало, что мужчины, которые потребляли больше всего насыщенных жиров молочного происхождения, имели более низкий риск возникновения болезней сердца, более высокий уровень полезного холестерина и более низкий уровень триглицеридов, чем их сверстники, которые не употребляли молочные продукты. Старайтесь в день употреблять три полные порции молочных продуктов (1 стакан йогурта, кефира или молока, 1½ унции сыра, ⅓ стакана тёртого сыра).
Масло. Сливочное и топлёное масла содержат масляную кислоту. Она поддерживает здоровье кишечника и уменьшает общее воспаление. Ещё одно преимущество этих масел в том, что они дают в 1 столовой ложке 11–13% суточной нормы витамина А, который поддерживает иммунитет и здоровье глаз. Употребляйте не более 1 столовой ложки этих масел в сутки.
Кокосовое масло. Есть некоторые доказательства того, что оно может повышать уровень полезного холестерина в крови.
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