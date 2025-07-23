Не только яйца: перечислены вредные и полезные для здоровья продукты с высоким содержанием холестерина

Не только яйца: перечислены вредные и полезные для здоровья продукты с высоким содержанием холестеринаОб этом важно знать при составлении рациона
Яйца. Они содержат высококачественный белок, витамины и минералы. Ряд исследований также показывает, что яйца не повышают риск развития болезней сердца, несмотря на высокое содержание холестерина.
Креветки. В их составе есть холестерин, но также мало насыщенных жиров и много белка, витамина B12, цинка и селена. В ходе одного исследования была обнаружена связь между потреблением большого количества креветок и улучшением липидного профиля, снижением риска возникновения сердечных заболеваний.
Сардины. Эта рыба богата витамином D и кальцием, жирными кислотами омега-3.
Субпродукты. Согласно научным исследованиям, люди, которые потребляют умеренное количество необработанного мяса, в том числе субпродуктов, имеют меньше шансов столкнуться с болезнями сердца.
Сыр. Научно доказано, что употребление ежедневно 40 г сыра может защитить от развития сердечных заболеваний.
Говядина травяного откорма. Как правило, в ней содержится больше некоторых питательных веществ. В том числе жирных кислот омега-3 и фитохимических веществ.
Жирные молочные продукты. Новые исследования показывают, что употребление молочных продуктов с высоким содержанием жира в составе цельномолочной продукции не приводит к повышению уровня холестерина или к повышению риска развития болезней сердца.
Из вредных продуктов рекомендуется избегать жареных блюд, переработанного мяса, выпечки, жирных кусков мяса, фастфуда.
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