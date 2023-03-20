Не употребляйте лекарства с этими продуктами

Бенджамин Бауэрс, диетолог и основатель Satia, предупредил, что приём определённых препаратов вместе с различными напитками и продуктами может плохо повлиять на здоровье.

Не рекомендуется сочетать антибиотики с молочными продуктами. Из-за последних усваиваться организмом антибиотики будут хуже. Обычно специалисты советуют не употреблять молочные продукты одновременно с антибиотиками и в течение нескольких часов после приёма лекарств. Тем не менее употреблять сливочный сыр или творог вы можете даже при приёме фторхинолонов и тетрациклинов. Главное - не стоит эти продукты есть в больших количествах.