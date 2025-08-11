Не всё так просто: как избыток клетчатки вредит вашему кишечнику

Внезапное перенасыщение кишечника одним питательным элементом может иметь непредвиденные последствия. Некоторые сторонники потребления большого количества клетчатки предлагают в день получать более 50 г этого вещества. Это может привести к вздутию живота, спазмам, диарее.

Важную роль играют и типы клетчатки. Растворимая клетчатка впитывает воду в кишечнике и замедляет пищеварение, а нерастворимая способствует ускорению пищеварения. Существуют и ферментируемые волокна, которые служат пищей для бактерий в толстом кишечнике.