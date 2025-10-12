Недоедание и другие причины, почему вас тянет к сладкому

Сон. Нехватка сна усиливает тягу к сладкому. Кроме того, рацион питания с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара, низким содержанием клетчатки связан с плохим сном.

ПМС. Дело в том, что перед началом менструации повышается уровень эстрогена и прогестерона, из-за чего повышается тяга к сладкому. Возникает она обычно за 7–10 дней до начала месячных.

Сахарная зависимость. В некоторых исследованиях учёные обнаружили параллели между реакцией мозга на наркотики, вызывающие привыкание, и на употребление сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.