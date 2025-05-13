Недоедание и другие привычки, которые ухудшают ваш метаболизм

Недоедание. Когда организм не получает достаточно килокалорий, он переходит режим сохранения энергии. В результате метаболические процессы замедляются. Со временем это затрудняет потерю жира, может привести к раздражительности, усталости, разрушению мышц.

Обхождение без еды слишком долгое время. У некоторых это может вызвать снижение уровня энергии, повышенную тягу к еде и замедленный метаболизм. Пропуск приёмов пищи способствует повышению уровня кортизола в организме. Это может привести к накоплению жира и потере мышечной массы. Лучше начинайте день со сбалансированного завтрака, включающего белок, полезные жиры и сложные углеводы.

Сидячий образ жизни. Даже при регулярных занятиях спортом слишком долгое сидение может сильно снизить скорость обмена веществ. Если вы проводите большую часть дня сидя, установите таймер, чтобы вставать, растягиваться или ходить каждые 60 минут.

Силовые тренировки не в приоритете. Чем больше у вас сухой мышечной массы, тем больше килокалорий сжигает организм в состоянии покоя. Если вы новичок в силовых тренировках, то старайтесь заниматься два-четыре раза в неделю и используйте эспандеры либо делайте упражнения с собственным весом, прежде чем переходить к свободным весам.