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Недостаток этого витамина вызывает онемение рук и ног. Проверьте себя

Об этом предупредила диетолог
Если вам не хватает витамина B6, то на это могут указывать самые разные признаки. Например, постоянная усталость, слабость. Ещё один симптом такого состояния - онемение конечностей.
Недостаток этого витамина вызывает онемение рук и ног. Проверьте себя

Эксперт по питанию Джанель Онер Саяр отметила, что витамин B6 может улучшить самочувствие при таких заболеваниях, как астма, аутизм, болезни сердца, синдром запястного канала, эпилепсия, диабет, депрессия, камни в почках, остеопороз, тошнота и рвота во время беременности. Получить этот витамин можно из бобовых, соевых бобов, яичного белка, круп, орехов, обогащённых злаков.

Недостаток этого витамина вызывает онемение рук и ног. Проверьте себя

А вот если вам будет не хватать витамина В6, то вы столкнётесь с такими симптомами, как анемия, вечная усталость и слабость, высыпания на коже, сухость в области вокруг губ и рта, трещины на губах. Ещё у вас могут начать неметь пальцы, руки, ноги или же вы будете чувствовать покалывание в них.

Дети при дефиците этого витамина становятся беспокойными и капризными, а беременные начинают испытывать по утрам сильную тошноту. Кроме того, нехватка витамина B6 во время беременности может привести к забывчивости, спутанности сознания, сложностям с концентрацией внимания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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