Недостаток этого витамина вызывает онемение рук и ног. Проверьте себя

А вот если вам будет не хватать витамина В6, то вы столкнётесь с такими симптомами, как анемия, вечная усталость и слабость, высыпания на коже, сухость в области вокруг губ и рта, трещины на губах. Ещё у вас могут начать неметь пальцы, руки, ноги или же вы будете чувствовать покалывание в них.

Дети при дефиците этого витамина становятся беспокойными и капризными, а беременные начинают испытывать по утрам сильную тошноту. Кроме того, нехватка витамина B6 во время беременности может привести к забывчивости, спутанности сознания, сложностям с концентрацией внимания.

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