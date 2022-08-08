Недостаток этого витамина вызывает онемение рук и ног. Проверьте себя

Недостаток этого витамина вызывает онемение рук и ног. Проверьте себяОб этом предупредила диетолог
Эксперт по питанию Джанель Онер Саяр отметила, что витамин B6 может улучшить самочувствие при таких заболеваниях, как астма, аутизм, болезни сердца, синдром запястного канала, эпилепсия, диабет, депрессия, камни в почках, остеопороз, тошнота и рвота во время беременности. Получить этот витамин можно из бобовых, соевых бобов, яичного белка, круп, орехов, обогащённых злаков.
А вот если вам будет не хватать витамина В6, то вы столкнётесь с такими симптомами, как анемия, вечная усталость и слабость, высыпания на коже, сухость в области вокруг губ и рта, трещины на губах. Ещё у вас могут начать неметь пальцы, руки, ноги или же вы будете чувствовать покалывание в них.
Дети при дефиците этого витамина становятся беспокойными и капризными, а беременные начинают испытывать по утрам сильную тошноту. Кроме того, нехватка витамина B6 во время беременности может привести к забывчивости, спутанности сознания, сложностям с концентрацией внимания.
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