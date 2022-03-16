Недостаток витамина B9 у пожилых может вызвать деменцию и привести к смерти

Сегодня известно, что из-за недостатка В9 (фолиевой кислоты) у людей нарушаются когнитивные функции и передача сигналов в мозге. Всё это в будущем способно привести к деменции.

Специалисты для изучения влияния дефицита В9 на развитие старческого слабоумия и на вероятность смерти по любой причине взяли медицинские карты 27 188 человек. Возраст всех участников составлял от 60 до 75 лет. В 2013 году у них стали проверять уровень фолиевой кислоты в крови. Само же исследование продолжалось до конца 2017 года.