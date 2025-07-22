Недосып и другие привычки, от которых лучше избавиться ради здоровья мозга

Экономия на здоровой пище. Исследования показали, что богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, орехами и рыбой рацион увеличивает объём мозга и защищает от снижения когнитивных функций. При этом у людей, которые едят много ультраобработанных продуктов, снижение когнитивных функций может наступить гораздо раньше, чем у тех, кто их употребляет редко.

Одни и те же действия постоянно. Наш мозг жаждет новизны. Если этого не будет, то мы можем скатиться в режим, когда системы мозга, отвечающие за внимание, решение задач, память и креативность, не используются в полной мере. Согласно результатам исследований, отсутствие умственной стимуляции у пожилых людей со временем может привести к ухудшению когнитивных способностей.

Слишком много времени в социальных сетях. Результаты одного исследования продемонстрировали, что у людей, которые испытывают трудности с контролем использования интернета, обычно меньше серого вещества в областях мозга, отвечающих за принятие решений, самоконтроль, обработку вознаграждений. Исследования показали также, что использование социальных сетей в качестве основного средства поддержания отношений связано с ощущением одиночества.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.