Недосып или слишком много сна в среднем возрасте могут стать причиной слабоумия в старости

За весь период исследования у 521 участника развилась деменция. В среднем этот диагноз людям ставили в 77 лет.

Согласно результатам исследования, если в возрасте 50-60 лет человек спит шесть часов или меньше, то риск развития слабоумия в будущем у него увеличивается. Также если сравнивать людей, которые спят меньше семи часов, с теми, кто спит около семи часов, то у них на 30 процентов чаще встречается деменция.

Согласно другим исследованиям, с риском старческого слабоумия на самом деле и недостаток, и избыток сна.

В то же время учёные подчёркивают, что нужно провести ещё дополнительные исследования, чтобы убедиться, что подобный режим сна действительно является одним из факторов, способствующих развитию деменции, или что он на самом деле просто является ранним симптомом заболевания.

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