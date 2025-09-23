Недосып оказался связан с высоким кровяным давлением

Недостаток сна может нарушить регулярный спад артериального давления ночью. Этот процесс помогает уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствует её восстановлению. Со временем нехватка сна может привести как гипертонии, так и серьёзным осложнениям вроде инфаркта или инсульта.

Исследование 2023 года показало, что люди, которые спали менее шести часов в сутки, на 10% чаще страдали гипертонией, чем те, кто спал семь-восемь часов. Кроме того, у участников, имеющих проблемы с засыпанием и поддержанием сна, вероятность развития высокого кровяного давления была выше на 28% по сравнению с теми, кто с этими проблемами не сталкивался.