Нейробиолог объяснил, почему нам так сложно просить о помощи

Нейробиолог объяснил, почему нам так сложно просить о помощиПричин может быть несколько
Прежде всего, просьба о помощи требует у человека смелости. Это также означает, что вы как бы признаётесь другим, что не можете что-либо сделать или что-то не знаете. Это может быть неудобно.
Также вы можете бояться показаться некомпетентным. У вас могут возникнуть и опасения по поводу потери контроля или ответственности за то, о чём вы просите помощи.
Ещё один фактор, о котором вы можете переживать, — это доставление неудобств человеку, к которому вы обращаетесь за помощью. Особенно сложно может быть при наличии тревожного стиля привязанности и низкой самооценки.
При этом исследования показывают, что люди, которые ищут совета, воспринимаются другими как более компетентные. Другие работы демонстрируют, что тем, кто помог кому-то, обычно человек, который попросил у них помощи, обычно нравится больше. Наконец, согласно науке, люди чаще откликаются на просьбы о помощи, чем вы думаете.
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