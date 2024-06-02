Нейробиолог объяснил, почему нам так сложно просить о помощи

Ещё один фактор, о котором вы можете переживать, — это доставление неудобств человеку, к которому вы обращаетесь за помощью. Особенно сложно может быть при наличии тревожного стиля привязанности и низкой самооценки.

При этом исследования показывают, что люди, которые ищут совета, воспринимаются другими как более компетентные. Другие работы демонстрируют, что тем, кто помог кому-то, обычно человек, который попросил у них помощи, обычно нравится больше. Наконец, согласно науке, люди чаще откликаются на просьбы о помощи, чем вы думаете.

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