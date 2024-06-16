Нейробиолог объяснил, почему у нас появляются любимые вещи

На эти предпочтения также накладывается культурный и личный опыт. К примеру, ещё в детстве нас просят назвать любимый цвет, страну, кинозвезду и т. д.

Определённую роль в выборе любимых вещей играет и лень. В мире так много всего, что было бы слишком утомительно и непрактично постоянно менять свои предпочтения.

Нашему мозгу, кроме того, гораздо проще выбирать из «избранного». Так нам становится легче решить, где заказать ужин, куда поехать в отпуск или какой подкаст послушать.