Нейробиолог объяснил, почему всезнайки думают, что знают всё

Ещё одно когнитивное искажение, с которым мы регулярно сталкиваемся, — «иллюзия адекватности информации. Проще говоря, несмотря на то что многим из нас не хватает информации для принятия верных решений, мы предполагаем обратное. Логически очень сложно распознать и принять во внимание то, чего мы не знаем.

Сочетание иллюзии адекватности информации и наивного реализма может привести к вере человека в том, что он знает больше, чем есть на самом деле.

Но есть ещё кое-что. Это может быть связано со статусом. Некоторые люди большее внимание уделяют социальному статусу и могут постоянно навязывать своё мнение другим, чтобы таким образом показать своё превосходство и доминирование.

Человеческий мозг также обычно жаждет чувства автономии — желания контролировать своё окружение. Некоторые могут жаждать этого больше других, а что может быть эффективнее, чем диктовать для этого то, что должны думать другие?

Наконец, влиять может и эффект Даннинга-Крюгера. При этом когнитивном искажении люди с ограниченной компетентностью в определённой области склонны переоценивать свои способности. Это значит, что они будут уверенно спорить с тем, у кого больше информации.