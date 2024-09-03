Нейробиолог объяснил, помогает ли японская концепция икигай прожить дольше

Если вы хотите принять икигай, говорит доктор Кристиан Джарретт, когнитивный нейробиолог, то первым делом подумайте, что для вас действительно важно в жизни, а затем сделайте это более приоритетным. Попробуйте делать вещи, которые приносят внутреннее удовлетворение вместо внешнего (например, чувство выполненного долга вместо денег, статуса).

Важной частью икигай является попытка найти смысл в своей работе и повседневных задачах. Это может заключаться в размышлениях о более глубокой цели того, что вы уже делаете, и о том, как это согласуется с тем, что важно для вас.

Ещё один аспект икигай — умение ценить радость маленьких моментов жизни, будь то вид утреннего неба или вкус чая после обеда.

Цель всех этих шагов — дать вам чувство цели и направления, позволить тратить больше времени на то, что вам дорого. Если вы сможете этого достичь, то, согласно исследованиям, у вас улучшится здоровье и вы проживёте дольше.