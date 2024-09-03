Нейробиолог объяснил, помогает ли японская концепция икигай прожить дольше

Нейробиолог объяснил, помогает ли японская концепция икигай прожить дольшеВажно, чтобы у жизни был смысл
Многие научные исследования показывают, что икигай имеет свои преимущества. К примеру, команда специалистов из Медицинской аспирантуры Университета Тохоку дважды в течение семи лет опрашивала более 40 тысяч взрослых. Оказалось, что те, у кого был икигай в начале исследования, имели меньшую вероятность умереть до окончания эксперимента.
Другие работы связывают икигай с более быстрым восстановлением после операции на колене, уменьшением количества биологических маркеров стресса, улучшением работы иммунной системы, повышением шансов пережить сердечный приступ, ощущением большего контроля над своим здоровьем.
Если вы хотите принять икигай, говорит доктор Кристиан Джарретт, когнитивный нейробиолог, то первым делом подумайте, что для вас действительно важно в жизни, а затем сделайте это более приоритетным. Попробуйте делать вещи, которые приносят внутреннее удовлетворение вместо внешнего (например, чувство выполненного долга вместо денег, статуса).
Важной частью икигай является попытка найти смысл в своей работе и повседневных задачах. Это может заключаться в размышлениях о более глубокой цели того, что вы уже делаете, и о том, как это согласуется с тем, что важно для вас.
Ещё один аспект икигай — умение ценить радость маленьких моментов жизни, будь то вид утреннего неба или вкус чая после обеда.
Цель всех этих шагов — дать вам чувство цели и направления, позволить тратить больше времени на то, что вам дорого. Если вы сможете этого достичь, то, согласно исследованиям, у вас улучшится здоровье и вы проживёте дольше.