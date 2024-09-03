Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 сентября 2024, 18:45
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Нейробиолог объяснил, помогает ли японская концепция икигай прожить дольше

Важно, чтобы у жизни был смысл
Жители японского острова Окинава — одни из самых долгоживущих на планете. Отчасти это связано с тем, что они придерживаются растительной диеты с большим количеством питательных веществ, а отчасти — с наличием у них цели в жизни, того, что японцы называют икигай.
Нейробиолог объяснил, помогает ли японская концепция икигай прожить дольше
© Hult International Business School

Многие научные исследования показывают, что икигай имеет свои преимущества. К примеру, команда специалистов из Медицинской аспирантуры Университета Тохоку дважды в течение семи лет опрашивала более 40 тысяч взрослых. Оказалось, что те, у кого был икигай в начале исследования, имели меньшую вероятность умереть до окончания эксперимента.

Другие работы связывают икигай с более быстрым восстановлением после операции на колене, уменьшением количества биологических маркеров стресса, улучшением работы иммунной системы, повышением шансов пережить сердечный приступ, ощущением большего контроля над своим здоровьем.

Нейробиолог объяснил, помогает ли японская концепция икигай прожить дольше
© Getty

Если вы хотите принять икигай, говорит доктор Кристиан Джарретт, когнитивный нейробиолог, то первым делом подумайте, что для вас действительно важно в жизни, а затем сделайте это более приоритетным. Попробуйте делать вещи, которые приносят внутреннее удовлетворение вместо внешнего (например, чувство выполненного долга вместо денег, статуса).

Важной частью икигай является попытка найти смысл в своей работе и повседневных задачах. Это может заключаться в размышлениях о более глубокой цели того, что вы уже делаете, и о том, как это согласуется с тем, что важно для вас.

Ещё один аспект икигай — умение ценить радость маленьких моментов жизни, будь то вид утреннего неба или вкус чая после обеда.

Цель всех этих шагов — дать вам чувство цели и направления, позволить тратить больше времени на то, что вам дорого. Если вы сможете этого достичь, то, согласно исследованиям, у вас улучшится здоровье и вы проживёте дольше.