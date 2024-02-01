Нейробиолог объяснил, понимают ли люди в коме, что происходит вокруг них

Нейробиолог объяснил, понимают ли люди в коме, что происходит вокруг нихВот что показывают исследования
На протяжении нескольких десятилетий считалось, что пациенты в коме не понимают, кто они, где находятся и т.п. Однако учёные провели эксперимент, который это опровергает.
Они поместили пациентку Кэрол, которая находилась в коме, в томограф фМРТ в больнице Адденбрука в Кембридже и попросили представить, как она размахивает руками в воздухе, играя в теннис. Удивительно, но часть её мозга, известная как премоторная кора, активировалась точно так же, как и у здоровых людей.
Это всё подтвердило, что пациентка на самом деле была в сознании и осознавала всё, что происходит вокруг. И это несмотря на то, что в течение пяти месяцев физически она никак не реагировала на просьбы.
Спустя несколько лет учёные провели ещё один эксперимент. В нём участвовал молодой человек Скотт, который находился в вегетативном состоянии в течение 12 лет после столкновения с полицейской машиной.
При помощи изменений структуры мозговой активности Скотт смог сообщить исследователям, что он знает, где находится, как долго, что ему нравится смотреть по телевизору. А вот физической реакции у него не было совсем никакой.
В ходе независимого научного обзора выяснилось, что от 20 до 25% людей в коме из более 1000 были похожи на Скотта и Кэрол. То есть они на самом деле всё понимали и слышали, хотя их тела оставались неподвижными.