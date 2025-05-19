Нейробиолог рассказал, что внушаемые люди больше подвержены газлайтингу

Нейробиолог доктор Имонн Уолш посвятил годы изучению того, как слова могут формировать, изменять и переписывать наши миры. На самом деле мир существует только в нашей голове. И такую психологическую манипуляцию, как газлайтинг, довольно легко провернуть.

В рамках одного исследования группе людей показывали сетку, полную ярких цветов. Далее им сказали, что эти цвета начинают блекнуть. К концу исследования участники сообщили, что видят оттенки серого. Другой группе показали сетку в оттенках серого и сказали, что они видят, как она оживает в тёплых, ярких цветах. Люди отмечали, что видели эти цвета, хотя они всё ещё смотрели на монохромное изображение. Далее при сканировании мозга выяснилось, что добровольцы действительно видели яркие цвета.