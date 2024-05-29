Нейробиолог рассказал, делает ли сахар детей гиперактивными

Несмотря на то что связь между сахаром и гиперактивностью в лучшем случае неясна, всё равно есть доказанная связь между нейромедиатором дофамином и повышенной активностью.

Наш мозг высвобождает дофамин, когда мы получаем награду. Например, неожиданное сладкое угощение. Выброс дофамина также активизирует движение: мы видим эту повышенную активность после приёма психостимулирующих препаратов, таких как амфетамин.

Функция дофамина также критически связана с СДВГ, который, как полагают, обусловлен снижением функции дофаминовых рецепторов в мозге.

Хоть сахар и не сделает вашего ребёнка гиперактивным, он может повлиять на его психическое и физическое здоровье. Нужно поощрять умеренность и сбалансированное питание, учить детей питать здоровой пищей, формировать у них позитивное отношение к еде.

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