Нейробиолог рассказал, есть ли на самом деле свобода воли у человека

Используя различные инструменты нейровизуализации у людей и животных, можно уже сейчас определить типы информации, которые переносят цепи или области мозга, и когнитивные операции, которые они выполняют.

Мы в целом можем видеть, как происходит процесс мышления.

В некоторых случаях можно даже предсказать зарождающееся действие до того, как индивид его выполнит.

Более того, можно даже внедрить в мозг животного ложные воспоминания, которые повлияют на его поведение.