Нейробиолог рассказал, как лучше всего отвечать на оскорбления

Один из методов — представить оскорбителя как человека с более низким статусом, которого легче высмеять. Например, вам может кто-то сказать, что у вас глупая стрижка, а вы можете ответить: «Ладно, успокойся, дедуля». Таким образом вы помещаете их в категорию «Пожилые, немодные, оторванные от жизни люди».

Другие эксперты рекомендуют сосредоточиться на том, что оскорбитель говорит о себе, и усилить это. К примеру, вам говорят: «Я не понимаю, почему [ваш партнёр] с вами». Вы можете в ответ сказать: «Хотите, я вам объясню? При помощи цветных карандашей».

Третий вариант предполагает, что оскорбление вами принимается и развивается. Это его обезвреживает. Например, на заявление «Ты толстый!» вы можете ответить: «Да, я потратил так много денег, чтобы стать таким».

Существует огромное количество ответных фраз при оскорблении. Однако все они вращаются вокруг центральной темы: не давать оскорбителю власти, не давать ему повышенного статуса и сохранять контроль над повествованием или обменом репликами.

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