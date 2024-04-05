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Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 апреля 2024, 00:00
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Нейробиолог рассказал, как принимать более правильные решения и не сомневаться в них

Есть три простых способа
Если вы когда-нибудь что-то покупали онлайн, то наверняка сталкивались с большим количеством вариантов и не могли выбрать что-то одно. Подобное состояние называют параличом принятия решений.
Нейробиолог рассказал, как принимать более правильные решения и не сомневаться в них
© Ready Training Online

Когда-то считалось, что расширение ассортимента может принести пользу потребителям. Но на самом деле это может иметь негативные последствия.

Паралич принятия решений может возникнуть и при наличии двух-трёх равноценных вариантов и необходимости выбрать только что-то одно. Например, такое случается, когда вам поступает сразу несколько предложений о работе.

С большей вероятностью такой паралич настигнет вас, если вы являетесь «максимизатором». То есть если вы хотите принять наилучшее решение из возможных.

Нейробиолог рассказал, как принимать более правильные решения и не сомневаться в них
© Getty

Существуют разные способы преодоления паралича принятия решений. Один из них — признать, что решения вообще редко бывают идеальными. Кроме того, откладывание принятия решения — это тоже выбор и тоже в некоторой степени решение. Так что это тоже необходимо признать. Наконец, облегчить выбор можно, сделав несколько кратких заметок об основных факторах, которые важны для вас. Расположить их нужно в порядке приоритетности. Оцените каждый вариант в соответствии с этими факторами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова