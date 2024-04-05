Нейробиолог рассказал, как принимать более правильные решения и не сомневаться в них

Когда-то считалось, что расширение ассортимента может принести пользу потребителям. Но на самом деле это может иметь негативные последствия.

Паралич принятия решений может возникнуть и при наличии двух-трёх равноценных вариантов и необходимости выбрать только что-то одно. Например, такое случается, когда вам поступает сразу несколько предложений о работе.

С большей вероятностью такой паралич настигнет вас, если вы являетесь «максимизатором». То есть если вы хотите принять наилучшее решение из возможных.