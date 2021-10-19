Нейробиолог рассказал, почему людям нравится наблюдать за неудачами других

Существует много способов повысить социальный статус в обществе: приобрести новые устройства, достичь успехов в спорте и пр. Один из самых простых методов почувствовать себя лучше при этом - понизить чужой социальный статус. Поэтому когда мы видим, как кто-то совершает ошибку и теряет лицо, то радуемся. Но происходит такое не всегда - только тогда, когда другой словно «заслуживает этого».

Дело в том, что наш мозг привык считать, что мир - «справедливое место». Даже если на самом деле доказательств этому нет. В итоге получается, что если человек, обладающий высоким статусом, не достоин (как мы полагаем) этого статуса, то при его провале мы испытываем радость. После этого мы чувствуем, что справедливость восторжествовала и что другой человек занял более низкое место в социальной иерархии.