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Нейробиолог рассказал, почему людям нравится наблюдать за неудачами других

И что нам даёт злорадство
Журнал BBC Science Focus объясняет, почему мы испытываем радость, когда замечаем ошибки окружающих.
Нейробиолог рассказал, почему людям нравится наблюдать за неудачами других

На самом деле злорадство, отмечает учёный Дин Бернетт, - это результат миллионов лет эволюции мозга. Поэтому не стоит себя сильно винить за то, что от провалов других вы чувствуете себя лучше.

Как известно, человек - «социальное животное». Некоторые исследователи даже склонны называть людей ультрасоциальными. Мы живём в обществе и зависим от него. Нам очень важен социальный статус, причём также мы интуитивно осознаём своё место в общественной иерархии.

Нейробиолог рассказал, почему людям нравится наблюдать за неудачами других

Существует много способов повысить социальный статус в обществе: приобрести новые устройства, достичь успехов в спорте и пр. Один из самых простых методов почувствовать себя лучше при этом - понизить чужой социальный статус. Поэтому когда мы видим, как кто-то совершает ошибку и теряет лицо, то радуемся. Но происходит такое не всегда - только тогда, когда другой словно «заслуживает этого».

Дело в том, что наш мозг привык считать, что мир - «справедливое место». Даже если на самом деле доказательств этому нет. В итоге получается, что если человек, обладающий высоким статусом, не достоин (как мы полагаем) этого статуса, то при его провале мы испытываем радость. После этого мы чувствуем, что справедливость восторжествовала и что другой человек занял более низкое место в социальной иерархии.