Нейробиолог развенчал главный миф о мозге

По словам нейробиолога Дина Бернетта, не существует фактического набора данных или конкретного исследования, которые бы подтверждали, что мозг человека развивается только до 25 лет. Возможно, эта идея так прижилась, потому что число 25 — довольно приятное.

Кроме того, тот факт, что 25 лет — это не конечная точка развития мозга, не означает, что мозг не развивается до этого момента. Часто наш мозг развивается и после этого возраста.

Довольно сложно определить, когда именно завершается развитие и взросление мозга. Всё потому, что у человека различные части организма растут с разной скоростью. Но даже если мы сосредоточимся на изучении развития лобной доли мозга, отвечающей в основном за рассуждение и мышление, важно понимать, что развитие мозга не похоже на строительство дома. То есть нам не нужно ждать закладки фундамента, чтобы начать пользоваться какой-то частью мозга.