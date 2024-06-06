Нейропсихолог объяснила, как можно улучшить память и перестать постоянно что-то забывать

Будущее намерение можно получить двумя разными способами. Один из них представляет собой реакцию на что-то в окружении (звук, изображение), что служит сигналом к ​​выполнению намеченного действия. Например, вы видите своего коллегу и помните, что у вас для него есть такое-то сообщение.

Второй способ — реакция на время. Допустим, у вас запись к стоматологу на 14:00, но перед этим вы планируете потренироваться полчаса.

Одно из возможных объяснений того, как люди восстанавливают предполагаемые воспоминания, известно как теория мультипроцессов. Согласно этой теории, для того, чтобы что-либо не забыть, нужно прикладывать усилия. Например, постоянно проверять время.

С возрастом пожилые люди теряют проспективную память. Это может быть связано с изменениями в стареющей префронтальной коре головного мозга. Тем не менее они справляются в некоторых ситуациях лучше молодых, когда их просят запомнить что-то из повседневной жизни.

Проспективная память сама по себе сложна. Сначала вам нужно сформировать немерение, а затем не забыть его сделать. За это отвечают определённые части мозга. Также вам необходимо постоянно отслеживать время. В результате проспективная память может быть нарушена из-за проблем в любой из областей мозга, связанных с ней.