Нейропсихолог рассказал, как ИИ влияет на нашу способность учиться

Дело в том, что для когнитивной работы по обучению, запоминанию, укреплению связей в мозге решающую роль играют умственные усилия, напряжение. Каждый раз, когда человек садится на велосипед, он полагается на режим отработки, основанный на привычке, интуиции, сопоставлении с образцом. Однако чтобы этого достичь, он должен сначала потратить часы на обучение езде, а значит, и на умственные усилия и напряжение. Невозможно достигнуть мастерства и эффективно разделять информацию на блоки для более высокой обработки без предварительного приложения когнитивных усилий и напряжения.

А теперь представьте, что за вас эту напряжённую работу выполняет ИИ. В результате вы не будете умственно трудиться, у вас ухудшатся память и способность к обучению, вы станете неверно истолковывать свои способности. Исследования показали, что привычка перекладывать навигационные функции автомобиля на GPS может ухудшить пространственную память, а использование Гугла для ответов на вопросы приводит к тому, что люди переоценивают свои знания и память.

Что касается ИИ, то одно исследование показало, что студенты, изучающие тему с помощью ChatGPT вместо традиционного веб-поиска, меньше когнитивно напрягались и хуже рассуждали по определённой теме. Это похоже на то, как если бы робот выполнял за вас тренировку в спортзале. В конечном итоге мыслительные навыки у вас ухудшатся. Ещё одна работа продемонстрировала, что учащиеся, которые использовали ИИ для редактирования эссе, набрали больше баллов, чем те, кто редактировал эссе без ChatGPT. Однако эти же студенты не приобрели больше навыков, чем их сверстники. Авторы исследования предупреждают, что такая «метакогнитивная лень» может привести к стагнации долгосрочных навыков.