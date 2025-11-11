Нейтрализация запаха и не только: вот зачем к рыбе в ресторанах подают лимон

Нейтрализация рыбного запаха. Любая рыба имеет запах, который вызван триметиламином. Лимонная кислота вступает в реакцию с этим веществом и почти полностью убирает запах.

Игра контрастов. Рыба, особенно жирная, обладает плотным маслянистым вкусом, который для некоторых может казаться тяжёлым. Лимон помогает сделать вкус более чистым, свежим, лёгким, а также в целом усиливает его.

Пищеварение. Научно доказано, что лимонная кислота помогает расщеплять белки и облегчает их переваривание.