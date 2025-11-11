Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 ноября 2025, 16:30
1 мин.

Нейтрализация запаха и не только: вот зачем к рыбе в ресторанах подают лимон

Об этом важно знать
При заказе рыбы в ресторане на тарелку к ней почти всегда кладут лимон. Связано это сразу с несколькими причинами.
© KamranAydinov на Freepik

Нейтрализация рыбного запаха. Любая рыба имеет запах, который вызван триметиламином. Лимонная кислота вступает в реакцию с этим веществом и почти полностью убирает запах.

Игра контрастов. Рыба, особенно жирная, обладает плотным маслянистым вкусом, который для некоторых может казаться тяжёлым. Лимон помогает сделать вкус более чистым, свежим, лёгким, а также в целом усиливает его.

Пищеварение. Научно доказано, что лимонная кислота помогает расщеплять белки и облегчает их переваривание.

© freepik

Эстетика. Ни для кого не секрет, что при подаче еды важен её внешний вид. От него во многом зависит то, насколько аппетитно выглядит блюдо.

Практичность. Лимон подходит почти к любой рыбе, долго хранится, легко готовится и довольно недорого стоит.