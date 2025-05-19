Нехватка белка и другие ошибки в питании, которые влияют на рост мышц

Недостаточное потребление белка. Для роста и восстановления мышц ключевую роль играют морепродукты, постное мясо, молочные продукты. В день нужно потреблять от 0,5 до 0,8 г белка на 0,45 кг.

Потребление слишком малого количества калорий. Нехватка калорий может создать дефицит энергии, из-за чего организм будет использовать для получения энергии мышцы. Чтобы это исправить, потребляйте больше килокалорий, чем сжигаете.

Недостаточное потребление углеводов. Включайте в рацион разнообразные цельнозерновые продукты и минимально обработанные углеводы: киноа, коричневый рис, картофель, сладкий картофель и овёс.