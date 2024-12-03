Нехватка кальция и магния оказалась связана с ухудшением работы мозга

Получение достаточного количества кальция — это ключ к формированию и поддержанию крепких костей. Также этот минерал участвует и в других жизненно важных функциях, в том числе в движении крови по кровеносным сосудам, высвобождении определённых гормонов.

Магний регулирует множество процессов в организме, включая работу нервной системы и мышц, уровень сахара в крови, высокое кровяное давление. Также это главное питательное вещество для создания костей и ДНК.

Специалисты из отделения гериатрии Медицинского университета Лодзи в Польше изучили в ходе новой работы данные 1220 госпитализированных людей в возрасте 60 лет и старше. Для этого использовались анализы крови. Оказалось, что люди с более низким уровнем магния и кальция показали в когнитивных тестах себя хуже, чем те, у кого был нормальный уровень этих минералов. Также у участников с нормальным уровнем кальция и низким уровнем магния результаты тестов были хуже, чем у людей с нормальным уровнем обоих веществ.

Также эксперты обнаружили, что с более низкими когнитивными показателями связаны возраст, индекс массы тела и сердечная недостаточность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.