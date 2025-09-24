Нехватка питательных веществ и другие опасные вещи, к которым приводит пропуск еды

Беспокойство. Согласно результатам систематического анализа с участием почти 400 000 человек, пропуск завтрака связан с более высоким риском развития депрессии и стресса, а также тревожности у подростков. При слишком долгом голодании организм вырабатывает больше кортизола - гормона стресса.

Низкий уровень энергопотребления. Другими словами, из-за голода снижается уровень сахара в крови и остаётся меньше калорий для функционирования организма.

Смешанные сигналы голода и сытости. Игнорирование этих сигналов в угоду определённому графику может привести к тому, что вы потеряете с ними связь. Это может плохо сказаться на здоровье.

Пищевые позывы. Вам будет очень хотеться есть, особенно простых углеводов и сахара. То есть самых быстрых источников энергии. Также множество исследований связывают пропуск приёмов пищи, в особенности завтрака, и нерегулярное питание с негативными последствиями для здоровья. Среди них высокий риск развития ожирения и метаболического синдрома.