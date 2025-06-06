Нехватка питательных веществ и другие причины, почему отказ от углеводов не помогает похудеть

Углеводы - это основной источник энергии для организма, особенно для мозга и мышц. Часто углеводы расщепляются на глюкозу. В сложных углеводах содержатся витамины, клетчатка и другие вещества, необходимые нашему телу.

Низкоуглеводные диеты могут быть эффективными в краткосрочной, но не долгосрочной перспективе. И вот почему.

Вы можете столкнуться с нехваткой питательных веществ. Маккензи Колдуэлл, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, отмечает, что крахмалистые овощи, цельные зёрна, фрукты, бобовые содержат много углеводов и других питательных веществ. Отказавшись от них, вы можете получать недостаточно клетчатки, антиоксидантов, фолиевой кислоты. Согласно одному исследованию 2025 года, низкоуглеводные диеты связаны с дефицитом витамина С, железа, магния. Другое исследование 2022 года продемонстрировало, что люди, придерживающиеся низкоуглеводного рациона, потребляли много насыщенных жиров, общих жиров и натрия. При этом их не хватало витаминов А, Е, D, иногда витамина С и фолиевой кислоты.

Вы можете ощущать упадок сил. При резком сокращении потребления углеводов вы можете чувствовать себя вялым, раздражительным, вам может быть сложнее сосредоточиться.