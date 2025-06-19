Нехватка сна и другие неочевидные причины газов в животе

Вот несколько причин, почему у вас может быть много газов в животе.

У вас нарушен режим сна. Неправильный режим сна может привести к дисбактериозу. Когда это происходит, возникают повышенное газообразование, другие неприятные проблемы с пищеварением (тошнота, спазмы, диарея, запор).

Вы принимаете лекарства. Например, обезболивающие из семейства НПВП могут нарушить выработку слизи в желудочно-кишечном тракте и вызвать раздражение и воспаление слизистой желудка. Об этом сказала Майя Феллер, сертифицированный диетолог. В итоге у вас будет много газов в животе. Среди других таких лекарств, которые вызывают газообразование, - препараты, снижающие уровень холестерина, некоторые антидепрессанты, антибиотики, слабительные и препараты, подавляющие кислотность.

Вы разговариваете во время еды. Из-за этого воздух попадает в пищевод и скапливается в желудке и тонком кишечнике, по словам Пейтона Бероким, доктора медицины.

Вы испытываете сильный стресс. Переживание стресса может помешать организму перерабатывать пищу эффективно. Это может способствовать накоплению бактерий в организме, вызывая избыточное газообразование и вздутие живота. Так сказала Шерил Муссатто , сертифицированный диетолог. Слишком сильный эмоциональный стресс может увеличить количество соляной кислоты в желудочно-кишечном тракте и желудке, что приводит к накоплению газов в кишечнике.

Вы усилили кардионагрузки. Во время кардио мы дышим более часто и тяжело. Это может привести к заглатыванию воздуха через рот в пищевод и в желудок. Также это может вызвать физическое сотрясение пищеварительных органов, что способствует увеличению газообразования и потребности в стуле. Подождите после приёма пищи 30-60 минут, прежде чем пойти заниматься спортом. Это может предотвратить симптомы газообразования и позывы к дефекации во время тренировки. Кроме того, может быть полезным избегать продуктов, вызывающих газообразование: фасоли, чечевицы, капусты, брокколи.