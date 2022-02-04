Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 января 2025, 02:15
1 мин.

Нехватка сна и другие привычки, которые старят ваши суставы

Постарайтесь от них избавиться
Здоровые суставы играют решающую роль для поддержания свободы движения. Они помогают оставаться подвижными, активными, избежать боли. Но вот какие привычки могут нанести вред вашим суставам.
Нехватка сна и другие привычки, которые старят ваши суставы
© mixetto / Getty Images

Нехватка жидкости в организме. По большей части суставы в организме окружены синовиальной жидкостью. Состоит она в основном из воды. Если вы не будете пить достаточно жидкости, то суставы будут быстрее и сильнее изнашиваться.

Недостаток сна или отдыха между тренировками. Если вы не высыпаетесь и не отдыхаете, то ваше тело просто не восстанавливается. Правильный сон уменьшает воспаление в организме, регулирует уровень гормонов стресса, обеспечивает надлежащее восстановление тканей.

Недостаточное количество еды во время тренировок. Для восстановления и поддержания работы мышц, костей, соединительной ткани и т. п. телу нужна энергия в виде калорий. Если вы не едите нормально, то это может привести к потере мышечной массы, нестабильности суставов и повышенной нагрузке на них, дефициту питательных веществ.

Нехватка сна и другие привычки, которые старят ваши суставы
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Неправильная разминка перед тренировкой. Она помогает стимулировать синовиальную жидкость в суставах, повышает эластичность мышц и сухожилий, усиливает кровообращение, готовит нервную систему к движению. Также она стимулирует стабилизирующие мышцы, которые поддерживают сустав.

Игнорирование боли во время выполнения упражнений. В этом случае вы можете только навредить организму. Боль в суставах может указывать на воспаление, чрезмерную нагрузку, повреждение сустава.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.