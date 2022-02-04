Нехватка сна и другие привычки, которые старят ваши суставы

Нехватка жидкости в организме. По большей части суставы в организме окружены синовиальной жидкостью. Состоит она в основном из воды. Если вы не будете пить достаточно жидкости, то суставы будут быстрее и сильнее изнашиваться.

Недостаток сна или отдыха между тренировками. Если вы не высыпаетесь и не отдыхаете, то ваше тело просто не восстанавливается. Правильный сон уменьшает воспаление в организме, регулирует уровень гормонов стресса, обеспечивает надлежащее восстановление тканей.

Недостаточное количество еды во время тренировок. Для восстановления и поддержания работы мышц, костей, соединительной ткани и т. п. телу нужна энергия в виде калорий. Если вы не едите нормально, то это может привести к потере мышечной массы, нестабильности суставов и повышенной нагрузке на них, дефициту питательных веществ.