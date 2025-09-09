Нехватка сна и другие привычки, которые вредят вашей памяти

Вот несколько привычек, из-за которых память может ухудшиться.

Недостаток сна. Плохой сон и отсутствие лечения апноэ во сне могут снизить концентрацию, сделать вас уставшим и раздражительным. Глубокий сон очень важен для правильной работы памяти.

Регулярное употребление спиртного. Алкоголь не приносит какой пользу ни мозгу, ни всему организму.

Опора на ИИ. Некоторые исследования показывают, что при использовании ИИ не задействуются те части мозга, которые отвечают за творчество и дедуктивное мышление.

Употребление слишком большого количества добавленного сахара и насыщенных жиров. Жареную пищу и сладости лучше употреблять пару раз в месяц, так как они могут ухудшить взаимодействие и работу клеток мозга. Также исследования показывают, что люди с резистентностью к инсулину и диабетом 2 типа имеют больше шансов на развитие деменции.