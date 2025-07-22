Нехватку клетчатки диетологи назвали главной ошибкой при похудении

Нехватку клетчатки диетологи назвали главной ошибкой при похуденииОсобенно если вы сокращаете потребление калорий
Существует три причины, по которым клетчатка нередко отходит на второй план, когда мы пытаемся похудеть.
Она непопулярна. Многие люди просто не уделяют должного внимания потреблению клетчатки. В соцсетях о ней тоже говорят меньше, чем о белке. Тем не менее употребление достаточного количества клетчатки связано с успешным контролем веса.
Акцент на потреблении белка. При низкокалорийной диете клетчатка не менее важна, чем белок. Она тоже хорошо насыщает.
Переоценка потребления клетчатки. Мы часто думаем, что получаем достаточно клетчатки из фруктов и овощей. Однако этих продуктов нужно есть действительно много, чтобы достичь нормы в 25–38 г клетчатки в сутки. Можно также разнообразить рацион бобовыми, цельнозерновыми, фасолью.
Потребление слишком малого количества калорий. Если вы придерживаетесь диеты с экстремально низким количеством калорий, то достичь рекомендуемого количества клетчатки может быть непросто. В каждом грамме клетчатки при этом содержится всего 4 ккал.
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