Нехватку клетчатки диетологи назвали главной ошибкой при похудении

Существует три причины, по которым клетчатка нередко отходит на второй план, когда мы пытаемся похудеть.

Она непопулярна. Многие люди просто не уделяют должного внимания потреблению клетчатки. В соцсетях о ней тоже говорят меньше, чем о белке. Тем не менее употребление достаточного количества клетчатки связано с успешным контролем веса.

Акцент на потреблении белка. При низкокалорийной диете клетчатка не менее важна, чем белок. Она тоже хорошо насыщает.