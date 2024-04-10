Некоторые виды чая помогли защититься от ковида

Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Food and Environmental Virology, показали, как некоторые чаи инактивируют SARS-CoV-2 в слюне. Причём иногда их эффективность составляет 99,9%. Это важно, поскольку вирус перед тем, как достичь лёгких, размножается внутри полости рта, проходя через ротоглотку.

Специалисты изучили в ходе научной работы 24 различных типа коммерчески доступных чаев. Из них они обнаружили пять, которые значительно снижали содержание вируса в слюне: с малиной и имбирём, с эвкалиптовой мятой, с мятной смесью, зелёный чай, чёрный чай. Эффективнее всех остальных оказался именно чёрный чай: он уменьшил количество вируса на 99,9%. Все испытания проводились в лаборатории в смоделированных условиях.