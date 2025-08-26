Некрахмалистые овощи и другие продукты, которые избавят от жира на руках за месяц

Некрахмалистые овощи. Они низкокалорийны и содержат много клетчатки и антиоксидантов, которые помогают контролировать уровень сахара в крови, улучшают здоровье кишечника, уменьшают воспаление, обеспечивают организм витаминами и минералами. Добавляйте в каждый приём пищи одну порцию некрахмалистых овощей. К ним относятся зелень, кабачки, болгарский перец, грибы, помидоры, сельдерей и пр.

Яйца. Эти продукты содержат аминокислоты, которые сохраняют мышечную массу, сжигают жир во время тренировок. Об этом сказала Триста Бест, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог и дипломированный диетолог, автор диеты The Candida Diet.

Рыба. Лучше всего есть её не реже двух раз в неделю. В рыбе много белка, полезных жиров и витамина D. Для ускорения метаболизма сосредоточьтесь на регулярном употреблении пищи, богатой белком, пищевыми волокнами и пробиотиками.

Киноа. В этом полноценном растительном белке содержатся все незаменимые аминокислоты. Также он является сложным углеводом.