Необъяснимая усталость и другие признаки, что вам не хватает питательных веществ

Необъяснимая усталость. Чаще всего к усталости приводит нехватка витаминов группы В, особенно В12, железа, витамина D.

Ломкие или сухие волосы. С этим признаком связан дефицит цинка. Много этого вещества в курице, рыбе и морепродуктах, обогащённых продуктах (сухих завтраках), красном мясе.

Ребристые или ложкообразные ногти. Явный признак железодефицитной анемии - это бороздчатость ногтей или их ложкообразная форма (койлонихия).

Проблемы с полостью рта. Нехватка витамина В2 может привести к боли в языке, изменению его цвета (на малиновый), появлению болезненных трещин в уголках рта и на губах. Потерю вкуса связывают с дефицитом цинка и фолиевой кислоты, боль в языке - с нехваткой тоже фолиевой кислоты.

Изменения настроения и аппетита. Речь идёт об апатии, раздражительности, депрессии. Они могут сопровождать фолиеводефицитную анемию. Из-за нехватки цинка может также пропасть аппетит.

Сильное выпадение волос. Нехватка омега-3 и омега-6 жирных кислот, витамина В3 или ниацина, витамина D, цинка может повлиять на рост волос.