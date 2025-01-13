Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 января 2025, 06:00
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Необъяснимая усталость и не только: признаки того, что вам не хватает питательных веществ

Некоторые станут для вас неожиданными
Дефицит питательных веществ образуется, когда человек потребляет недостаточно этих веществ из пищи или организм испытывает трудности с их усвоением. Это может привести к определённым симптомам.
Необъяснимая усталость и не только: признаки того, что вам не хватает питательных веществ
© Physicians Committee for Responsible Medicine

Необъяснимая усталость. Чаще всего она возникает при нехватке витамина D, железа, витаминов группы В (особенно В12).

Ломкие или сухие волосы. С этим явлением связан дефицит цинка.

Ребристые или ложкообразные ногти. Это признак железодефицитной анемии.

Проблемы с полостью рта. При нехватке витамина В12 могут возникнуть болезненность языка, изменение цвета языка (на малиновый), болезненные трещины кожи в уголках рта и на губах.

Изменения настроения и аппетита. Раздражительность, апатия, депрессия могут сопровождать дефицит фолиевой кислоты. При нехватке цинка может пропасть аппетит.

Сильное выпадение волос. Это могут вызвать омега-3 и омега-6, витамин В3, D, цинк при их дефиците.

Необъяснимая усталость и не только: признаки того, что вам не хватает питательных веществ
© bymuratdeniz / Getty Images

Медленно заживающие раны. Такое может наблюдаться у людей с дефицитом цинка, витаминов С и К.

Жжение в ступнях или на языке. Это признак нехватки В12.

Боль в костях. Это может быть симптомом недостатка витамина D.

Нерегулярное сердцебиение. Дефицит витамина D связан с сердечной аритмией (нерегулярным сердечным ритмом) и даже внезапной сердечной смертью. Учащённое же сердцебиение может быть связано с железодефицитной анемией.

Ухудшение ночного зрения. Такое случается при дефиците витамина А.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.