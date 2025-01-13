Необъяснимая усталость и не только: признаки того, что вам не хватает питательных веществ

Необъяснимая усталость и не только: признаки того, что вам не хватает питательных веществНекоторые станут для вас неожиданными
Необъяснимая усталость. Чаще всего она возникает при нехватке витамина D, железа, витаминов группы В (особенно В12).
Ломкие или сухие волосы. С этим явлением связан дефицит цинка.
Ребристые или ложкообразные ногти. Это признак железодефицитной анемии.
Проблемы с полостью рта. При нехватке витамина В12 могут возникнуть болезненность языка, изменение цвета языка (на малиновый), болезненные трещины кожи в уголках рта и на губах.
Изменения настроения и аппетита. Раздражительность, апатия, депрессия могут сопровождать дефицит фолиевой кислоты. При нехватке цинка может пропасть аппетит.
Сильное выпадение волос. Это могут вызвать омега-3 и омега-6, витамин В3, D, цинк при их дефиците.
Медленно заживающие раны. Такое может наблюдаться у людей с дефицитом цинка, витаминов С и К.
Жжение в ступнях или на языке. Это признак нехватки В12.
Боль в костях. Это может быть симптомом недостатка витамина D.
Нерегулярное сердцебиение. Дефицит витамина D связан с сердечной аритмией (нерегулярным сердечным ритмом) и даже внезапной сердечной смертью. Учащённое же сердцебиение может быть связано с железодефицитной анемией.
Ухудшение ночного зрения. Такое случается при дефиците витамина А.
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