Необъяснимая усталость и не только: признаки того, что вам не хватает питательных веществ

Необъяснимая усталость. Чаще всего она возникает при нехватке витамина D, железа, витаминов группы В (особенно В12).

Ломкие или сухие волосы. С этим явлением связан дефицит цинка.

Ребристые или ложкообразные ногти. Это признак железодефицитной анемии.

Проблемы с полостью рта. При нехватке витамина В12 могут возникнуть болезненность языка, изменение цвета языка (на малиновый), болезненные трещины кожи в уголках рта и на губах.

Изменения настроения и аппетита. Раздражительность, апатия, депрессия могут сопровождать дефицит фолиевой кислоты. При нехватке цинка может пропасть аппетит.

Сильное выпадение волос. Это могут вызвать омега-3 и омега-6, витамин В3, D, цинк при их дефиците.