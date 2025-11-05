Необъяснимые изменения веса и другие признаки, что вам пора сдавать кровь

Внезапные и необъяснимые изменения веса. Быстрый и неожиданный набор веса может указывать на нарушение работы щитовидной железы или на гормональный дисбаланс. Также это может быть задержка жидкости из-за проблем с сердцем, почками или печенью. Внезапная потеря веса на 5% или более от массы тела в течение 6–12 месяцев может быть признаком проблем с обменом веществ, эндокринной системой или желудочно-кишечным трактом. Если это сопровождается сильной усталостью, потерей аппетита, учащённой дефекацией или диареей, обратитесь как можно скорее за медицинской помощью.

Крайне сильная усталость. Постоянная усталость может быть признаком анемии, гипотиреоза (когда щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов), некоторых видов рака, аутоиммунных заболеваний, болезней сердца, диабета, синдрома обструктивного апноэ сна.

Сильная жажда и частое мочеиспускание. Это характерные признаки повышенного уровня сахара в крови. Для подтверждения диагноза диабета врач может назначить вам анализы. Также эти симптомы могут указывать на проблемы с предстательной железой.