Необычная усталость и другие признаки, что вам не хватает белка

Чувство необычной усталости или недостатка энергии. Мышечное истощение также может наблюдаться при хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек, хронической обструктивной болезни лёгких, раке, СПИДе.

Ломкие ногти, истончение волос или сухость кожи. При более серьёзном дефиците белка волосы человека теряют пигмент, а если они вьющиеся, то выпрямляются. Кожа также может шелушиться, отслаиваться, становиться хрупкой. Наконец, при булимии или анорексии на теле могут расти мягкие светлые волосы.

Повышенная раздражительность или перепады настроения. Аминокислоты нужны для выработки серотонина и норадреналина. Нехватка белка может привести к снижению производства этих нейротрансмиттеров, что способствует развитию депрессии, тревожности.

Отёк ног, ступней или рук. Дети с квашиоркором (тяжёлой белковой недостаточностью) выглядят очень худыми, за исключением сильных отёков, которые проявляются в основном в области стоп, лодыжек и живота. Кроме того, отёк может возникнуть при заболевании почек - нефротическом синдромоме. В этом случае отёк возникает вокруг глаз, а затем распространяется вниз по телу на ноги и лодыжки.

Более частые заболевания из-за ослабленной иммунной системы. Распространённые инфекции включают инфекции мочевыводящих путей, пневмонию, средний отит, гастроэнтерит. Нехватка белка связана и с медленным заживлением ран.