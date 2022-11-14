Неочевидные признаки рака лёгких

Ещё один необычный признак рака лёгких - это когда кончики пальцев человека становятся большими или изогнутыми. В итоге пальцы оказываются похожими на барабанные палочки.

Среди основных же симптомов рака лёгких выделяют: длительный кашель (если он длится 3 недели или дольше), изменение характера кашля, который был у вас долгое время, одышка при выполнении обычных действий, кашель с мокротой и кровью, боль в груди, инфекции грудной клетки или плечевого пояса, которые не проходят, охрипший голос (если это продолжается 3 недели и дольше), непреднамеренная потеря веса, постоянное ощущение усталости, потеря аппетита.

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