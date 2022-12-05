Фитнес и здоровье
20:59, 05 декабря 2022
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Неочевидные признаки того, что у вас только что был сердечный приступ

Не все испытывают при инфаркте сильную боль в груди

Да, большинство пациентов, столкнувшихся с инфарктом, ощущали при этом боль в области груди. Однако есть люди, у которых возникают другие симптомы этого опасного состояния.

Неочевидные признаки того, что у вас только что был сердечный приступ

Фото: Johns Hopkins Medicine

62-летний водитель грузовика по имени Джон рассказал, что при инфаркте он испытывал всего один симптом. И длился этот симптом несколько минут.

Джон отметил, что ощущал только жар и потливость. И больше никаких признаков, указывающих на сердечный приступ, у него не было.

Неочевидные признаки того, что у вас только что был сердечный приступ

Кроме того, есть и другие неочевидные симптомы инфаркта. Как отмечает CHSS, это плохое самочувствие либо недомогание, страх, бледный вид, серая кожа.

Также признаки сердечного приступа у женщин и мужчин могут быть разными. Женщины чуть реже, чем мужчины, испытывают боль в груди.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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