Неочевидные признаки того, что у вас только что был сердечный приступ

62-летний водитель грузовика по имени Джон рассказал, что при инфаркте он испытывал всего один симптом. И длился этот симптом несколько минут.

Джон отметил, что ощущал только жар и потливость. И больше никаких признаков, указывающих на сердечный приступ, у него не было.