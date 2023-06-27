Неожиданно, но арбузные семечки оказались очень полезны для здоровья. И вот чем

Специалист-диетолог Сена Генч отметила, что полезно арбуз есть прямо с семечками. Вот что благодаря этому можно получить.

Здоровая кожа. В семенах арбуза много магния, который улучшает общее состояние кожи. А благодаря цинку вы замедлите процесс старения.

Хорошие волосы. Семечки арбуза богаты веществами, укрепляющими волосы: белки, железо, магний, цинк, медь. Предотвратить выпадение и повреждение волос также поможет марганец.

Здоровое сердце. Арбузные семечки действуют как антиоксидантное, противовоспалительное, сосудорасширяющее средство. Поэтому они считаются полезными для сердца. Помимо этого, богаты семечки цинком.