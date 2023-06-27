Неожиданно, но арбузные семечки оказались очень полезны для здоровья. И вот чем

Неожиданно, но арбузные семечки оказались очень полезны для здоровья. И вот чемЕшьте всего одну горстку семечек в день
Диетолог Сена Генч рассказала, какие преимущества для здоровья обеспечивает потребление семечек арбуза. Старайтесь их есть вместе с самим продуктом.
Специалист-диетолог Сена Генч отметила, что полезно арбуз есть прямо с семечками. Вот что благодаря этому можно получить.
Здоровая кожа. В семенах арбуза много магния, который улучшает общее состояние кожи. А благодаря цинку вы замедлите процесс старения.
Хорошие волосы. Семечки арбуза богаты веществами, укрепляющими волосы: белки, железо, магний, цинк, медь. Предотвратить выпадение и повреждение волос также поможет марганец.
Здоровое сердце. Арбузные семечки действуют как антиоксидантное, противовоспалительное, сосудорасширяющее средство. Поэтому они считаются полезными для сердца. Помимо этого, богаты семечки цинком.
Крепкая нервная система. Арбузные семечки - отличный источник витаминов группы В, которые поддерживают здоровье мозга и нервной системы. Полезными этими семечки считаются также при деменции и расстройствах настроения.
Улучшение качества спермы. Всё благодаря цинку.
Быстрый обмен веществ. Помогают в этом такие вещества, как железо, медь, цинк, фолиевая кислота, магний, калий, аминокислоты, витамины группы В.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.