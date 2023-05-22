Неожиданно, но факт: эти пять продуктов на завтрак сделают вас толще

Яичница-болтунья. Проблема с употреблением яиц возникает тогда, когда их смешивают с маслом. И это добавляет сотни лишних калорий в блюдо. Лучше во время жарки распределяйте масло по сковороде при помощи пульверизатора.

Булочки. Круассаны, кексы, булочки - это лишь несколько видов выпечки на завтрак, которые могут привести к нежелательному жиру на животе. Связано это с тем, что такие продукты прошли сильную обработку и содержат рафинированные углеводы, способствующие увеличению веса. Помимо этого, в выпечке много добавленного сахара и она калорийна.

Хлопья для завтрака. В них в больших количествах содержатся рафинированные углеводы и добавленный сахар. И это определённо может привести к увеличению обхвата талии.

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