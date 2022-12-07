Неожиданно, но кишечник и депрессия - связаны друг с другом

Неожиданно, но кишечник и депрессия - связаны друг с другомПоэтому рацион питания так важен
Недавние научные исследования показывают, что на самом деле определённые виды бактерий, живущих в кишечнике, могут провоцировать развитие депрессии или предотвращать её. Так что недооценивать роль кишечника в возникновении психических заболеваний нельзя.
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В рамках двух новых научных исследований учёные выделили 13 групп бактерий, связанных с риском появления у взрослых симптомов депрессии. В некоторых случаях кишечных бактерий у людей с депрессией было мало, а в некоторых - много (при депрессии в больших количествах присутствовали Sellimonas и Eggerthella).
При этом специалисты подчеркнули, что полученные ими данные не являются доказательством того, что кишечные микроорганизмы могут вызвать депрессию или предотвратить её развитие. Для подтверждения этого нужны дополнительные исследования.
Кишечные бактерии действительно, по словам учёных, могут влиять на вероятность развития депрессивного расстройства у человека. Объясняется это тем, что некоторые бактерии, входящие в выявленные группы, помогают синтезировать определённые вещества, которые влияют на мозг. Это бутират, глутамат, серотонин.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Nature Communications.
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