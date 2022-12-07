Неожиданно, но кишечник и депрессия - связаны друг с другом

В рамках двух новых научных исследований учёные выделили 13 групп бактерий, связанных с риском появления у взрослых симптомов депрессии. В некоторых случаях кишечных бактерий у людей с депрессией было мало, а в некоторых - много (при депрессии в больших количествах присутствовали Sellimonas и Eggerthella).

При этом специалисты подчеркнули, что полученные ими данные не являются доказательством того, что кишечные микроорганизмы могут вызвать депрессию или предотвратить её развитие. Для подтверждения этого нужны дополнительные исследования.