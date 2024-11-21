Неожиданно: в яйцах, мёде и курице оказалось много жиров и сахара

Выяснилось, что сыр, пицца, мороженое, яйца, омлеты, буррито и тако, курица — это основные источники насыщенных жиров. Они составляли 25% от общего потребления этих вредных жиров. Высоко в этом списке были и такие продукты, как масло, бургеры, торты, пироги, орехи и семена.

Что касается потребления добавленного сахара, то почти 50% его люди получали из безалкогольных напитков, чая, фруктовых напитков, пирожных, пирогов, сахара, мёда. Сюда же вошли другие десерты, энергетики, хлопья.

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