Неожиданно: в яйцах, мёде и курице оказалось много жиров и сахара

Неожиданно: в яйцах, мёде и курице оказалось много жиров и сахараЭто продемонстрировало новое исследование
Команда учёных в ходе нового исследования проанализировала данные 36 378 взрослых, участвовавших в Национальном обследовании здоровья и питания 2005−2018 годов. Всем участникам было 19 лет и больше.
Выяснилось, что сыр, пицца, мороженое, яйца, омлеты, буррито и тако, курица — это основные источники насыщенных жиров. Они составляли 25% от общего потребления этих вредных жиров. Высоко в этом списке были и такие продукты, как масло, бургеры, торты, пироги, орехи и семена.
Что касается потребления добавленного сахара, то почти 50% его люди получали из безалкогольных напитков, чая, фруктовых напитков, пирожных, пирогов, сахара, мёда. Сюда же вошли другие десерты, энергетики, хлопья.
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