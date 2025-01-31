Неправильное дыхание и другие опасные ошибки в силовых тренировках

Неправильное дыхание и другие опасные ошибки в силовых тренировкахОни делают ваше тело слабее
Пропуск разминки. Без неё ваши мышцы не будут работать хорошо. Начните с 5−10 минут лёгкого кардио, динамической растяжки и упражнений на движение (например, тяги с эспандером или ягодичных мостиков). Это подготовит мышцы к тренировке.
Неправильные техники дыхания. Правильные методы дыхания (например, приём Вальсальвы для подъёма тяжестей) задействуют корпус и стабилизируют позвоночник. Это снижает риск получения травмы. Выдох во время фазы напряжения помогает использовать больше силы при подъёме тяжестей. Кроме того, неправильное дыхание может привести к головокружению, предобморочному состоянию или обморокам, если организм не получает достаточно кислорода.
Поднятие слишком больших весов слишком быстро. Сила наращивается постепенно с течением времени. Если вы станете поднимать чересчур большой вес до того, как ваше тело будет готово, это может привести к плохой технике, остановке прогресса и травме.
Нехватка отдыха между подходами. Это может вызвать усталость, помешать вам поднимать вес с каждым подходом с максимальной силой и мощью. Также недостаток отдыха приводит к травме.
Несоблюдение принципов прогрессивной перегрузки. Если вы будете постоянно поднимать один и тот же вес, ваше тело перестанет набирать силу.
Недостаточное количество сна. Сон играет большую роль в восстановлении мышц, гормональном балансе и общей производительности.
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