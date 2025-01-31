Неправильное дыхание и другие опасные ошибки в силовых тренировках

Пропуск разминки. Без неё ваши мышцы не будут работать хорошо. Начните с 5−10 минут лёгкого кардио, динамической растяжки и упражнений на движение (например, тяги с эспандером или ягодичных мостиков). Это подготовит мышцы к тренировке.

Неправильные техники дыхания. Правильные методы дыхания (например, приём Вальсальвы для подъёма тяжестей) задействуют корпус и стабилизируют позвоночник. Это снижает риск получения травмы. Выдох во время фазы напряжения помогает использовать больше силы при подъёме тяжестей. Кроме того, неправильное дыхание может привести к головокружению, предобморочному состоянию или обморокам, если организм не получает достаточно кислорода.

Поднятие слишком больших весов слишком быстро. Сила наращивается постепенно с течением времени. Если вы станете поднимать чересчур большой вес до того, как ваше тело будет готово, это может привести к плохой технике, остановке прогресса и травме.