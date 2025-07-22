Неправильное хранение и не только: из-за этих ошибок грибы станут невкусными

Неправильное хранение. Свежие грибы желательно приготовить в течение суток. Чем дольше они лежат в холодильнике, тем больше теряют влагу или портятся. Если же вы хотите сохранить грибы надолго, то воспользуйтесь сушкой, маринованием или засолкой. Также плохой идеей будет замораживать эти продукты.

Мытьё под краном. Правильно очищать грибы сухой или слегка влажной щёткой, бумажным полотенцем, салфеткой. При этом нужно протирать каждый гриб тщательно вручную.

Слишком медленное приготовление. Вкус грибов раскрывается только при жарке на умеренном или сильном огне. Сковороду также нужно хорошо разогреть.

Неправильная нарезка. Если вы разделяете грибы на ножки и шляпки, то их лучше жарить отдельно. Так вы сможете добиться максимального вкуса.