Неправильное хранение продуктов и другие причины, почему летом пищевые отравления происходят чаще

Джули Парсоннет, доктор медицины, профессор медицины им. Джорджа ДеФореста Барнетта и профессор эпидемиологии и медицины в Стэнфордском университете, рассказала изданию Health, что с июля по сентябрь в 10 раз чаще встречаются заболевания пищевого происхождения, чем в зимнее время. Объяснить это можно сразу несколькими факторами.

Идеальные условия для распространения опасных патогенов. Некоторые бактерии любят тёплые температуры, а влажность, которая тоже чаще встречается летом, может дать им дополнительный стимул к размножению.

Рискованные кулинарные привычки. Связано это с тем, что всё больше людей выходят на улицу, чтобы поесть и пообщаться. Это повышает вероятность воздействия опасных микробов.

Недожаренная еда. Снаружи она может выглядеть готовой, но внутри быть сырой или недоваренной.