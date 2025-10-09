Нервозность и другие последствия употребления слишком большого количества зелёного чая

Нервозность. Кофеин в зелёном чае может вызвать тревожность и беспокойство. Правда, также в нём содержится аминокислота L-теанин, способствующая спокойствию и нейтрализации действия кофеина. На порцию 177–237 мл зелёный чай содержит 20–45 мг кофеина.

Повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления. Из-за кофеина зелёный чай может влиять на работу сердца. Особенно вероятно это, если у вас повышенная чувствительность к кофеину или вы пьёте более 4-5 чашек в день. Также опасно сочетать кофеин с такими лекарствами, как стимуляторы, препараты для лечения артериальной гипертензии, безрецептурные лекарства от простуды, женьшень или гуарана.